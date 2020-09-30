Глобальное потепление изменило окраску цветов

Исследователи изучили 1 238 образцов, относящихся к 42 видам, произрастающим на четырех континентах. Специалисты обратили внимание, что с 1941 по 2017 годы содержание пигментов в растениях менялось в среднем на 2% ежегодна, написал сайт «Русская планета». У некоторых цветов это зависело, в первую очередь, от количества озона и ультрафиолета, а у других — от температуры воздуха.