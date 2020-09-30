Глобальное потепление изменило окраску цветов
Климат планеты меняется, это напрямую влияет на все экосистемы. Американские ученые обнаружили, что новые условия изменили окраску растений. Об этом сообщил сайт Naked Science.
Исследователи изучили 1 238 образцов, относящихся к 42 видам, произрастающим на четырех континентах. Специалисты обратили внимание, что с 1941 по 2017 годы содержание пигментов в растениях менялось в среднем на 2% ежегодна, написал сайт «Русская планета». У некоторых цветов это зависело, в первую очередь, от количества озона и ультрафиолета, а у других — от температуры воздуха.