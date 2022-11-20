Мир 20 ноября 2022, 22:18 Глобальное отличие России от Украины назвали в США Обозреватель New Yorker Калдуэлл: Россия суверенная страна, в отличие от Украины Pixabay

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Россия никогда не играла по чужим правилам и не шла на поводу у Запада, заявил обозреватель американского издания New Yorker Кристофер Калдуэлл. Он отметил, что Россию, в отличие от Украины, можно назвать суверенной страной.

Калдуэлл дал развернутое интервью, в котором много внимание было уделено России и его отношению к президенту Владимиру Путину. Обозреватель подтвердил свое ранее высказанное мнение, что Путин является «избранным лидером России — суровой, относительно бедной, мощной в военном отношении страны».

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«Украина, вероятно, все же не суверенная страна. А Россия суверенная», — отметил Калдуэл.

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По мнению обозревателя, независимой можно назвать ту страну, которая способна противостоять навязанным тенденциям США и Европы. Журналисты пришли к выводу, что популярность политики Путина обусловлена его приверженностью традиционным представлениям о суверенитете России, которая слышит критику Запада, но продолжает идти своим путем.