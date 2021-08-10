Global Times: разведка США изо всех сил пытается найти компромат на Китай по COVID-19

По заданию американского президента Джо Байдена разведслужбы США прикладывают все усилия, чтобы скомпрометировать правительство Китая. Они пытаются найти источник коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщило издание Global Times со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По данным инсайдера, американские власти пытаются найти свидетелей или осведомленных лиц, которые присутствовали в Ухане на начальной стадии эпидемии.

Разведка прилагает все усилия, чтобы установить контакт с людьми, работающими в системе здравоохранения, в биологических научно-исследовательских институтах и непосредственно с жителями Уханя.

«США пытаются найти „лазейки“ в политической системе Китая и планируют продолжать оказывать давление на ВОЗ, чтобы дискредитировать китайское правительство за „сокрытие правды о происхождении вируса“», — говорится в материале издания.

По словам источника, официальные лица также собирают подробную информацию о пациентах с COVID-19, о жизни жителей, находившихся в изоляции в Ухане, времени постановки диагноза и передвижениях пациентов до заражения.

Первые случаи заражения в мире произошли в американском штате Флорида за несколько месяцев до возникновения вспышки в Ухане. Но всю информацию о пациентах со схожими симптомами засекретили. Об этом ранее сообщило китайское издание Global Times China. По данным журналистов, симптомы, похожие на проявление коронавирусной инфекции, зафиксировали у 26 человек в конце декабря 2019 года. Но уже в мае власти скрыли данные о 171 пациенте.