Ультиматум российского президента Владимира Путина о расчетах за газ в рублях заставил многие страны отказаться от доллара. Об этом пишет китайская газета Global Times.

«Федеральная резервная система США, ведомая эгоизмом, заботится только об интересах Америки, а американский Центральный банк в последние годы часто ошибался в своей денежно-кредитной политике», — говорится в публикации.

Введение расчетов в национальных валютах, которое инициировал Путин, показало другим странам, как диверсифицировать свои резервы, минуя доллар.

Ранее сообщалось, что, по мнению политолога Раджана Менона, президент России прав в оценке отношения коллективного Запада к Украине.