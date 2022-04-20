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    20 апреля 2022, 07:18

    Global Times: США поддержали Украину только на словах

    Global Times: Байден не поедет на Украину, потому что возможности США ограничены

    Екатерина Виславская

    Американское правительство поддерживает Украину только на словах. Для США это игра, и их возможности ограничены, заявило китайское издание Global Times в ответ на отказ Джо Байдена от визита в Киев.

    Global Times: США поддержали Украину только на словах

    Журналист уличил американского президента в разыгрывании спектакля с поездкой на Украину. Он то и дело заявляет, что отправится туда, а после отказывается от своих слов или говорит, что его не пускают.

    «Мыльная опера о том, посетит ли Байден Украину, показывает, что США „поддерживают Украину“ — это всего лишь игра, которую они используют для военных прибылей», — считает автор статьи.

    Global Times: США поддержали Украину только на словах | Изображение 1Источник фото: РИА «Новости»

    Рассуждая о роли штатов в решении конфликта, журналист предположил, что Белый дом не был готов к его масштабам и его участие в нем ограничено. США не стали отправлять в зону спецоперации войска, а санкции против России оказались не столь эффективными, как ожидалось. Сначала конфликт на Украине был выгоден США как в политическом, так и в экономическом плане, однако из-за роста цен на нефть, рекордной инфляции и других проблем ситуация изменилась.

    «Теперь международный подход Вашингтона больше склоняется в сторону так называемого неореализма, подчеркивающего роль преимуществ в науке и технологиях, экономике и финансах в кампании США против России», — отмечает китайское издание.