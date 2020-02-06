    06 февраля 2020, 21:59

    Global Times опровергла свое сообщение о смерти врача в Китае

    Валерия Шафирко

    Газета Global Times опровергла свою информацию о смерти Ли Вэньляна — одного из восьми врачей, которые первыми предупредили о вспышке нового коронавируса 2019-nCoV и заявили о его смертельной опасности.

    По последним данным издания, Ли Вэньлян жив, но его состояние оценивается как критическое.

    Сообщения о том, что доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян умер от пневмонии, появились несколькими часами ранее.

    Ли Вэньлян и еще семь врачей были первыми, рассказавшими о смертельной опасности нового, тогда еще не известного, вируса. 30 декабря медик сделал массовую рассылку ролика по группам врачей в социальной сети WeChat.

    В видео сообщалось, что подтвердились семь случаев заражения вирусом атипичной пневмонии. О том, что в Китае появился новый штамм вируса врачи, на тот момент, еще не догадывались.

    Вспышка коронавируса началась в китайском Ухане в декабре. Инфекция провоцировала у всех заболевших развитие тяжелой формой пневмонии. Число жертв коронавируса растет с каждым днем. От инфекции погибли уже 564 человека, количество инфицированных превысило 28 тысяч.