Global Times опровергла свое сообщение о смерти врача в Китае

По последним данным издания, Ли Вэньлян жив, но его состояние оценивается как критическое.

Сообщения о том, что доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян умер от пневмонии, появились несколькими часами ранее.

Ли Вэньлян и еще семь врачей были первыми, рассказавшими о смертельной опасности нового, тогда еще не известного, вируса. 30 декабря медик сделал массовую рассылку ролика по группам врачей в социальной сети WeChat.

В видео сообщалось, что подтвердились семь случаев заражения вирусом атипичной пневмонии. О том, что в Китае появился новый штамм вируса врачи, на тот момент, еще не догадывались.

Вспышка коронавируса началась в китайском Ухане в декабре. Инфекция провоцировала у всех заболевших развитие тяжелой формой пневмонии. Число жертв коронавируса растет с каждым днем. От инфекции погибли уже 564 человека, количество инфицированных превысило 28 тысяч.