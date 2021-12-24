Global Times написал, что Китаю стоит брать пример с РФ после пресс-конференции Путина

Англоязычное китайское издание Global Times выпустило обзор пресс-конференции Владимира Путина, прошедшей 23 декабря. Журналисты считают, что Китаю следует брать пример с России в отношениях с США, написала «Политика сегодня».

Особое внимание было уделено словам Путина о присутствии НАТО у российских границ. Журналисты отметили, что Китай сталкивается с подобной ситуацией и должен реагировать так же бескомпромиссно, как РФ.

«Многие китайцы восхищаются смелостью Путина в вопросе защиты национальных интересов России. Поскольку вооруженные силы США также приближаются к таким регионам, как Южно-Китайское море и Тайваньский пролив, угрожая суверенитету и безопасности Китая, многие интернет-пользователи надеются, что Китай в отношениях с США может быть таким же жестким, как Россия», — говорится в статье.