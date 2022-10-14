Global Times: китайские экспортеры начали работать сверхурочно из-за спроса на теплую одежду в ЕС | 360°

Мир 14 октября 2022, 22:23 Поделиться Telegram

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Viber Global Times: китайские экспортеры начали работать сверхурочно из-за спроса на теплую одежду в ЕС

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Из-за вероятных проблем с отоплением зимой в Европе повысился спрос на верхнюю одежду, из-за чего китайские экспортеры вынуждены работать сверхурочно. Об этом в интервью Global Times рассказал глава китайской компании Xiamen Premium Import & Export Co Ло Цзюнь, написало РИА ФАН.

Самой большой популярностью среди жителей ЕС пользуются китайские водолазки. Спрос на них увеличился в 13 раз за последний месяц.

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Отмечается, что китайские производители увеличили объемы работы еще в мае, предвидя будущий повышенный спрос на одежду.

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