Global Times: китайские экспортеры начали работать сверхурочно из-за спроса на теплую одежду в ЕС | 360°

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Global Times: китайские экспортеры начали работать сверхурочно из-за спроса на теплую одежду в ЕС

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Из-за вероятных проблем с отоплением зимой в Европе повысился спрос на верхнюю одежду, из-за чего китайские экспортеры вынуждены работать сверхурочно. Об этом в интервью Global Times рассказал  глава китайской компании Xiamen Premium Import & Export Co Ло Цзюнь, написало РИА ФАН.

Самой большой популярностью среди жителей ЕС пользуются китайские водолазки. Спрос на них увеличился в 13 раз за последний месяц.

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Отмечается, что китайские производители увеличили объемы работы еще в мае, предвидя будущий повышенный спрос на одежду.

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