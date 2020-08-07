Глюкоза назвала Крым украинским

Российская певица Глюкоза (Наталья Ионова) в разговоре с сотрудниками погранслужбы Украины назвала Крым украинским. Несмотря на это, исполнительнице закрыли въезд в страну из-за вечеринки на полуострове.

Певица прилетела в международный аэропорт Киева из Минска, где ей пришлось отвечать на вопросы пограничников. Во время беседы Глюкозу спросили об отношении к оккупации Крыма.

«Я вообще никак не отношусь, я вне политики. Но для меня иметь возможность быть на Украине намного важнее. Но Крым — украинский...» — ответила российская исполнительница.

Видео с Глюкозой опубликовала Государственная пограничная служба Украины. При этом ролик смонтировали так, что мысли певицы обрываются на фразе про принадлежность полуострова.

В итоге Глюкозе так и не удалось попасть в Киев. Погранслужба запретила ей въезжать на территорию Украины за нарушение закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правового режима на временно оккупированной территории Украины». Запрет продлится в течение трех лет.