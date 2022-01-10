Властям США сложно вести переговоры с Россией из-за «глаз и ушей» русофобски настроенных партнеров по НАТО. Таким мнением поделился замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», — процитировало Рябкова РИА «Новости».

Ранее замглавы министерства высказался о предварительной части переговоров российских и американских дипломатов по гарантиям безопасности. Он заявил, что обсуждение вопросов было потрясающим. По словам Рябкова, разговор был сложный, но деловой. Встреча продолжалась более двух часов. Других подробностей российский дипломат приводить не стал.

Предварительная часть переговоров прошла вечером 9 января в Женеве. Основная часть встречи дипломатов пройдет 10 января. После этого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО. Мероприятие намечено на 12 января. Затем в Вене состоятся консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.