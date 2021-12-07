Главы ведущих партий ФРГ подписали коалиционный договор нового кабмина

Лидеры трех ведущих политических партий Германии — социал-демократов, «свободных демократов» и «зеленых» — подписали коалиционный договор будущего кабмина. Об этом сообщила «Политика сегодня».

В тексте документа собраны главные приоритеты внешней и внутренней политики Германии, которым должно будет следовать новое правительство и канцлер (предполагается, что им станет Олаф Шольц). Церемония вступления нового состава бундестага в полномочия запланирована на 8 декабря.