Мир 23 июня 2023, 15:22 Главы шести регионов России попали под санкции Евросоюза ЕС ввел санкции против губернаторов Краснодарского края, Ставрополья и Камчатки РИА «Новости»

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Евросоюз ввел санкции против глав шести российских регионов. Информация об этом появилась в официальном журнале ЕС.

В перечень тех, против кого применили ограничительные меры, попали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, губернатор Воронежской области Александр Гусев, глава Магаданской области Сергей Носов, глава Камчатского края Владимир Солодов и глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

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Также в санкционные списки включили уполномоченного по правам человека в ДНР Дарью Морозову, Игоря Чайку и Артема Чайку, военных корреспондентов Семена Пегова, Евгения Поддубного и ряд других россиян.

Ввели ограничения и против нескольких юридических лиц. Среди них — «ЧВК „Вагнер Центр“», Международный расчетный банк и Центр международных расчетов, группа компаний по кибербезопасности Positive Technologies.