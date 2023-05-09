Мир 09 мая 2023, 16:39 Главы России и Казахстана обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Путин и президент Казахстана Токаев заявили о необходимости развития партнерства РИА «Новости»

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Между президентами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касымом-Жомартом Токаевым в Москве состоялся обстоятельный разговор. Стороны заявили о необходимости дальнейшего развития партнерства, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря казахстанского лидера Руслана Желдибая.

«В рамках рабочего визита <…> глава государства Касым-Жомарт Токаев провел обстоятельный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — сказал Желдибай.

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Лидеры России и Казахстана обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и подчеркнули необходимость развивать партнерство в разных сферах. В том числе торгово-экономической и культурно-гуманитарной.

Путин и Токаев обратили внимание, что в основе взаимодействия должно быть взаимное уважение и интересы двух дружественных народов.

Накануне Токаев принял приглашение президента России об участии в параде Победы и прилетел в Москву.