Байден предложил сделать эксперта по России помощником главы Пентагона

Эксперт по России Селеста Уолландер может стать новым помощником главы Пентагона по международным вопросам. Ее кандидатуру на эту должность выдвинул президент США Джо Байден, сообщила пресс-служба Белого дома.

Уолландер является главой Фонда США-Россия. Ранее она была специальным помощником американского лидера по России и Центральной Азии в Национальном совете безопасности. За годы своей работы Уолландер сделала более 80 публикаций, касающихся европейской и евразийской безопасности. Также в ее работах затрагивались вопросы международной и оборонной стратегии России.

По словам высокопоставленных чиновников, Уолландер обладает глубоким профессионализмом, который позволит ей использовать на новом посту «опыт в оборонной дипломатии».

Как отметило издание Axios, обычно помощник по международным вопросам сопровождает в поездках главу Пентагона. Как правило визиты осуществляются в Европу, Африку и Ближний Восток. Во время поездок помощник помогает утверждать продажу оружия и занимается доведением политики ведомства до властей других стран.

Чтобы Уолландер назначили на должность, ее кандидатуру должен одобрить Сенат.