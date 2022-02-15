Главы Пентагона и НАТО обсудили последние дипломатические диалоги с Россией

Министр обороны США Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор. Во время него они обсудили дипломатические взаимодействия с российской стороной. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

Они поговорили на тему необходимости деэскалации украинского конфликта и последствий предполагаемых ходов России.

«Лидеры обсудили недавние дипломатические взаимодействия с Россией и необходимость деэскалации со стороны России. Министр Остин и генсекретарь Столтенберг также обменялись мнениями о важности поддержания решительного сдерживания и обороны», — сообщил Кирби, его слова привело РИА «Новости».

При этом политики сошлись во мнении, что решения России в итоге приведут к усилению НАТО.

Помимо этого Столтенберг обратил внимание на подготовку к встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Западные государства уже долгое время говорят о якобы агрессивных действиях со стороны России, в том числе по отношению к Украине, но российские власти опровергали эти заявления.