Главы немецких муниципалитетов пожаловались на проблемы из-за украинских беженцев | 360°

Мир 06 октября 2022, 09:36 Поделиться Telegram

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Viber Главы немецких муниципалитетов пожаловались на проблемы из-за украинских беженцев SZ: приток беженцев с Украины доводит 23 региона Германии до опасной черты РИА «Новости».

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Главы 23 муниципалитетов пожаловались главе МВД Германии Нэнси Фрезер на недостаток финансовой помощи для обеспечения украинских беженцев. Об этом рассказали журналисты газеты Suddeutsche Zeitung (CZ) со ссылкой на коллективное письмо мэров.

Все муниципалитеты, мэры которых обратились за помощью, находятся в Баден-Вюртемберге. Они попросили выделить дополнительные средства на содержание беженцев с Украины.

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Для этого мэры составили коллективное письмо. Они заявили, что администрации вверенных им регионов исчерпали все возможности помочь беженцам. Более того, поддержка этих людей привела муниципалитеты к крайне опасному положению.

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«Муниципалитеты загнаны в угол, мы достигли опасной черты», — написали главы регионов.

По их словам, беженцы с Украины продолжают прибывать и их обеспечение ложится на бюджеты местных администраций.

Журналисты CZ отметили, что, по их данным, Фрезер получила это письмо еще в конце сентября.

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