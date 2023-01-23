Мир 23 января 2023, 18:19 Главы МИД стран ЕС согласовали транш военной помощи Украине в 500 млн евро Reuters: ЕС согласовал новый транш военной помощи Украине на 500 млн евро Unsplash

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Министры иностранных дел стран Евросоюза 23 января согласовали очередной транш военной помощи Украине. Об этом сообщили журналисты агентства Reuters.

Размер грядущей поставки — 500 миллионов евро. Сроки отправки пока не уточняются. О согласовании транша стало известно по итогам встречи глав МИД стран ЕС. Средства выделят из так называемого фонда мира.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель еще до начала мероприятия поделился, что ждет консенсуса по этому вопросу среди коллег по ведомству. По данным ряда СМИ, согласованию очередного транша мешали представители Венгрии.

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Ранее министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто заявил, что его сограждане не воспротивятся новой поставке, хоть и считают подобные действия вредными. Он отметил, что Венгрия выступает за мирное урегулирование ситуации на Украине и против тех решений, которые могут привести «к эскалации конфликта».