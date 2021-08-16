Главы МИД стран ЕС соберутся для обсуждения Афганистана 17 августа

Министры иностранных дел стран Евросоюза соберутся на совещание по ситуации в Афганистане в ближайший вторник, 17 августа. Об этом сообщило агентство France-Presse на своей странице в Twitter.

Эту информацию подтвердил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он сообщил, что принял решение провести внеочередное онлайн-совещание с министрами иностранных дел стран Евросоюза для первой оценки ситуации, которая происходит в Афганистане.

«Афганистан стоит на распутье. Безопасность и благополучие его граждан, а также международная безопасность находятся под угрозой», — говорится в сообщении дипломата.

Участники радикального движения «Талибан»* полностью взяли под контроль власть в Афганистане. В минувшее воскресенье, 15 августа, они захватили Кабул и вошли в президентский дворец. Президент Ашраф Гани выехал из страны. Он заявил, что не хочет кровопролития.

В аэропорт Кабула вторые сутки прибывают жители, которые хотят улететь из страны. Иностранные военные эвакуируют сотрудников посольств. Контроль над воздушной гаванью удерживают солдаты США. Все гражданские рейсы отменили.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.