Главы МИД стран ЕС обсудят новый транш финансовой помощи Украине | 360°

Мир 17 октября 2022, 02:59 Поделиться Telegram

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Viber Главы МИД стран ЕС обсудят новый транш финансовой помощи Украине РИА «Новости»: главы МИД стран ЕС обсудят новый транш финансовой помощи Украине РИА «Новости»

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Министры иностранных дел стран Евросоюза намерены утвердить очередной транш финансовой помощи для Украины. Обсуждение пройдет в понедельник, 17 октября, на заседании в Люксембурге, уточнило РИА «Новости».

По словам высок оставленного европейского источника, шестой пакет военной помощи Украине составит 500 миллионов евро. После одобрения этих средств общая выделенная на ВСУ сумма дойдет до 3,1 миллиарда евро. Деньги берут из так называемого Европейского фонда мира, чтобы частично компенсировать расходы европейских стран.

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Также представитель ЕС заявил журналистам, что на встрече министры должны принять решение по вопросу тренировочной миссии для ВСУ. Подготовку украинских военных могут запустить в середине ноября. Бюджет проекта уже согласовали. Сейчас, как отметил собеседник, утверждается список участвующих в миссии стран. За два года европейцы планируют подготовить 15 тысяч бойцов ВСУ.

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Ранее президент США Джо Байден поручил выделить 725 миллионов долларов в качестве очередного пакета военной помощи для Украины. Военнослужащие ВСУ получат боеприпасы к HIMARS и артиллерийские снаряды.

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