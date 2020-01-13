Главы МИД стран, чьи граждане погибли при крушении украинского Boeing, встретятся в Лондоне
В британской столице встретятся пять министров иностранных дел, чьи соотечественники погибли в результате крушения украинского Boeing 737 в Иране. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Незалежной Вадима Пристайко.
По словам дипломата, через два дня в Лондоне состоится встреча министров иностранных дел «скорбящих стран». Стороны обсудят возможный судебный иск против Тегерана, а также вероятные шаги, которые они будут предпринимать вместе и в одиночку, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к трагедии.
По данным издания, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что никто не отвертится от наказания и правительство будет содействовать в получении компенсаций от Ирана.