Главы МИД стран, чьи граждане погибли при крушении украинского Boeing, встретятся в Лондоне

По словам дипломата, через два дня в Лондоне состоится встреча министров иностранных дел «скорбящих стран». Стороны обсудят возможный судебный иск против Тегерана, а также вероятные шаги, которые они будут предпринимать вместе и в одиночку, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к трагедии.

По данным издания, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что никто не отвертится от наказания и правительство будет содействовать в получении компенсаций от Ирана.