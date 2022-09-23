Главы МИД стран БРИКС обязались уважать территориальную целостность всех государств | 360°

Мир 23 сентября 2022, 11:18 Поделиться Telegram

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Viber Главы МИД стран БРИКС обязались уважать территориальную целостность всех государств МИД Индии: страны БРИКС обязались уважать территориальную целостность всех государств РИА «Новости»

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Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая и ЮАР) обязались уважать территориальную целостность всех государств. Об этом сообщили на сайте МИД Индии.

«Министры обязались уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств, подчеркнули свою приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций и поддержали все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов», — сказано в заявлении по итогам министерской встречи стран БРИКС на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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Министры также подтвердили свою «приверженность коллективным усилиям по мирному урегулированию споров политико-дипломатическими средствами и признали роль Совета безопасности ООН как несущего главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности». Они подчеркнули необходимость воздерживаться от любых принудительных мер, не основанных на международном праве и Уставе ООН, и выразили озабоченность в связи с усилившимися и непрекращающимися конфликтами во многих частях мира.

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Министры иностранных дел стран БРИКС подтвердили, что будут следовать Парижскому соглашению по климату. Они подчеркнули важность выполнения обязательств развитых стран по предоставлению финансирования борьбы с изменением климат».

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