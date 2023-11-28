Мир 28 ноября 2023, 21:32 Главы МИД стран Балтии решили не участвовать в саммите ОБСЕ из-за присутствия там Лаврова МИД Эстонии, Латвии и Литвы отказались от участия в заседании ОБСЕ из-за Лаврова РИА «Новости»

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Главы МИД прибалтийских стран отказались принимать участие во встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, потому что там будет находиться их российский коллега Сергей Лавров. Об этом сообщило РИА «Новости».

Главы МИД Эстонии Маргус Цахкна, Латвии Кришьянис Кариньш и Литвы Габриэлюс Ландсбергис вместе выступили с заявлением, в котором выразили сожаление из-за разрешения Лаврову участвовать в мероприятии. По словам дипломатов, это якобы дает российской стороне «еще одну возможность распространять свою пропаганду».

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«Поэтому мы, министры иностранных дел стран Балтии, приняли решение не участвовать в заседании», — заявили главы МИД прибалтийских государств.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что его страна считает важным участие Лаврова в саммите ОБСЕ. По его словам, эта организация необходима для будущего. В то же время Болгария пообещала Северной Македонии пропустить самолет с российской делегацией на мероприятие в Скопье. По словам самого главы МИД РФ, Россия получила несколько просьб о встрече в случае ее участия в саммите.