08 января 2023, 23:22
Главы МИД России, Сирии и Турции проведут переговоры в Москве — СМИ
Asharq Al-Awsat: главы МИД России, Сирии и Турции встретятся в Москве 11 января
Главы министерств иностранных дел России, Сирии и Турции проведут переговоры в Москве. Встреча министров назначена на 11 января, сообщила газета Asharq Al-Awsat.
По данным саудовского издания, в трехсторонней встрече может принять участие и глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян.
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Переговоры в Москве станут частью подготовки к саммиту с участием президентов РФ, Сирии и Турции. ОАЭ предложила предоставить площадку для проведения такого саммита.
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Согласно информации газеты, 23 января в Женеве может состояться встреча представителей ОАЭ, РФ, Сирии и Турции со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Дипломаты ОАЭ в ходе переговоров могут подтвердить позицию по нормализации отношений с Дамаском.
Ранее Совет безопасности ООН назвал дату заседания, посвященного Украине. Его проведут 13 января. Планируется, что мероприятие начнется в 23:00 по московскому времени. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик ранее заявил, что всемирная организация хочет увидеть скорейшее завершение украинского конфликта.
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