Главы МИД России и Турции проведут переговоры в Москве 31 августа | 360°

Мир 29 августа 2023, 16:57 Главы МИД России и Турции проведут переговоры в Москве 31 августа ТАСС: Лавров и Фидан обсудят зерновую сделку в Москве 31 августа РИА «Новости»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан встретятся в Москве 31 августа. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.

«Переговоры пройдут в Москве 31 августа», — уточнил собеседник агентства.

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Ранее планы о встрече министров иностранных дел двух стран подтвердила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она заявляла, что переговоры Лаврова и Фидана состоятся в ближайшее время в российской столице. Дипломаты обсудят будущее приостановленного зернового соглашения, сообщило издание Yeni Safak. Главам ведомств представят три возможных варианта развития событий.

В пятницу, 25 августа, Фидан совершил свой первый визит в должности главы МИД Турции в Киев. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.