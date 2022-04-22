Главы МИД России и Центральной Азии решили укрепить сотрудничество

Члены заседания министров иностранных дел формата «Центральная Азия + Россия» заявили, что планируют укрепить сотрудничество в сфере экономики. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

Представители стран отметили, что укрепление многопланового сотрудничества является важным фактором для поддержки экономики стран. Таким образом они планируют создать продовольственную безопасность.

«По итогам заседания участники выразили готовность сосредоточить усилия на расширении межрегионального экономического сотрудничества», — сообщили в ведомстве.