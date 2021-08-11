Главы МИД России и Японии обсудили возможность двустороннего сотрудничества

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с японским коллегой Тосимицу Мотэги. Они обсудили перспективы сотрудничества двух стран. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Инициатором телефонного разговора стал официальный представитель Токио. Политики обсудили перспективы реализации договоренностей о комплексном развитии российско-японских связей. Кроме того, Лавров и Мотэги обсудили диалог между Москвой и Токио по вопросу о мирном договоре.