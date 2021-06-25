Главы МИД России и Италии обсудили возобновление авиасообщения между странами

Глава МИД России Сергей Лавров поговорил с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо по телефону. Он сообщил ему о решении российской стороны возобновить авиасообщение с Италией.

«Лавров проинформировал собеседника о принятом оперативным штабом <…> решении возобновить на взаимной основе регулярное воздушное сообщение с Итальянской Республикой», — говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Министры договорились продолжить вместе преодолевать последствия пандемии коронавируса и создавать в обеих странах условия для обеспечения безопасных и беспрепятственных поездок людей в Россию и Италию с туристическими и другими целями.

Они обсудили комплексный подход к восстановлению пострадавшей от кризиса мировой экономики и варианты ответов на современные вызовы и угрозы перспективам устойчивого развития. Лавров и Ди Майо также затронули российско-итальянские отношения и вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.