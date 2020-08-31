Главы МИД России и Белоруссии проведут переговоры 2 сентября

Глава российского МИД Сергей Лавров 2 сентября встретится с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«2 сентября ожидаются переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Белоруссии в Москве», — привело слова Захаровой РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшие две недели президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву. При этом он отметил, что точная дата его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным еще согласовывается.

Личную встречу Путин и Лукашенко обсудили 30 августа, во время телефонного разговора. Кроме того, стороны подчеркнули намерение и дальше укреплять российско-белорусское союзничество.

Александр Лукашенко 9 августа выиграл президентские выборы в Белоруссии. Он набрал 80,1% голосов, обойдя оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. После этого несогласные с результатами выборов начали устраивать протесты, чтобы добиться отставки Лукашенко. В свою очередь, Путин заявил, что считает выборы президента Белоруссии состоявшимися.