Мир 19 декабря 2022, 15:05 Главы МИД России и Белоруссии обсудили противостояние санкциям Запада Глава МИД России Лавров обсудил с белорусским коллегой Алейником ответы на санкции Запада МИД России

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Двусторонние отношения России и Белоруссии обсудили министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Сергей Алейник. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

В ведомстве отметили, что в ходе встречи министры подняли вопросы развития экономической интеграции двух стран в рамках Союзного государства, а также дипломатического сопровождения реализации ранее достигнутых соглашений.

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В ходе беседы о международных и региональных проблемах министры затронули ситуацию вокруг украинского кризиса. Также стороны договорились о совместных шагах по противодействию политическому и экономическому давлению со стороны недружественных стран на Россию и Белоруссию.

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Это первая встреча Сергея Лаврова с новым руководителем МИД Белоруссии. Беседа прошла перед рабочим визитом президента России Владимира Путина в Минск.