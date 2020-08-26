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    26 августа 2020, 14:02

    Главы МИД России и Армении провели переговоры по Нагорному Карабаху

    Дарья Морозова

    Глава МИД Республики Армения Зограб Мнацаканян и глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров обсудили ситуацию с нагорным Карабахом. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

    Министры обсудили варианты урегулирования ситуации в регионе. В дальнейшем такие же переговоры Лавров планирует провести с главой МИД Азербайджана.

    Ранее российскому посольству в Баку МИД Азербайджана передал ноту протеста из-за посещения депутатом Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константином Затулиным Нагорного Карабаха.

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