Главы МИД России и Армении провели переговоры по Нагорному Карабаху
Глава МИД Республики Армения Зограб Мнацаканян и глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров обсудили ситуацию с нагорным Карабахом. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
Министры обсудили варианты урегулирования ситуации в регионе. В дальнейшем такие же переговоры Лавров планирует провести с главой МИД Азербайджана.
Ранее российскому посольству в Баку МИД Азербайджана передал ноту протеста из-за посещения депутатом Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константином Затулиным Нагорного Карабаха.