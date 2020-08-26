Главы МИД России и Армении провели переговоры по Нагорному Карабаху

Министры обсудили варианты урегулирования ситуации в регионе. В дальнейшем такие же переговоры Лавров планирует провести с главой МИД Азербайджана.

Ранее российскому посольству в Баку МИД Азербайджана передал ноту протеста из-за посещения депутатом Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константином Затулиным Нагорного Карабаха.