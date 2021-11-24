Главы МИД России и Армении Лавров и Мирзоян провели телефонные переговоры

Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян провели телефонные переговоры. Об этом сообщил RT со ссылкой на МИД Армении.

Они обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Также речь зашла о вариантах урегулирования вопроса по Нагорному Карабаху.

«Глава МИД Армении подчеркнул роль армяно-российских союзнических отношений в контексте усилий, направленных на установление стабильности в регионе», — рассказали в ведомстве,