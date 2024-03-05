Мир 05 марта 2024, 20:01 Главы МИД России и Армении Лавров и Мирзоян обсудили двусторонние отношения РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Сергей Лавров и его армянский коллега Арарат Мирзоян обсудили по телефону вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе Южного Кавказа. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Армении.

Диалог состоялся 5 марта по инициативе российской стороны.

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«Были обсуждены вопросы, касающиеся двусторонних отношений и ситуации в регионе», — передали в ведомстве.

Ранее Лавров приглашал европейских послов на разговор по поводу попыток вмешательства их стран в мартовские выборы президента России. Но те отказались, придумав оправдание: российский дипломат якобы «не предложил повестку встречи». Есть предположение, что уровень дипломатических отношений с этими государствами снизится.