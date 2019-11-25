Главы МИД РФ и Непала дали старт военно-техническому сотрудничеству

Речь на переговорах глав МИД России и Непала шла о грядущем подписании двустороннего соглашения по военно-техническому сотрудничеству.

«Хорошие перспективы у военно-технического сотрудничества. Мы условились подписать соответствующее соглашение», — заявил Лавров.

Также глава российского МИД допустил расширение поставок вертолетов Непалу. Отмечается, что отечественная авиатехника хорошо показала себя в высокогорных непальских условиях.

«В Непале работают поставленные ранее вертолеты Ми-17, и есть планы на развитие взаимодействия в этой сфере на будущее», — отметил министр.