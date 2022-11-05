Главы МИД на встрече G7 договорились «твердо стоять на стороне Украины» | 360°

Мир 05 ноября 2022, 02:55 Главы МИД на встрече G7 договорились «твердо стоять на стороне Украины» Главы МИД стран G7 сообщили о создании механизма для поддержки в восстановлении Украине РИА "Новости"

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Двухдневная встреча глав МИД стран G7 завершилась в немецком Мюнстере, участники по итогам заявили о создании координационного механизма для оказания поддержки в восстановлении Украины. Об этом сообщил ТАСС.

«Сегодня мы создаем координационный механизм G7, чтобы помочь Украине отремонтировать, восстановить и защитить ее важнейшую энергетическую и водную инфраструктуру.<…> Мы будем твердо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется», — говорится в итоговом заявлении министров Группу семи.

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Главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии подтвердили, что продолжат предоставлять Украине гуманитарную, финансовую военную и политическую поддержку.

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Также министры заверили, что на Россию продолжат оказывать санкционное давление. Рестрикции также грозят тем, кто поддерживает РФ в спецоперации. В пример привели Иран, а президента Белоруссии Александра Лукашенко предупредили о возможных последствиях прямого вмешательства в конфликт.