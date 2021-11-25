Главы МИД Китая и Ирана провели переговоры в формате видеоконференции

Глава МИД Китая Ван И провел переговоры с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом в формате видеоконференции. Стороны обсудили борьбу с внешним давлением. При этом представитель Пекина отметил, что Китай готов оказывать Ирану всяческую поддержку. Об этом написала «Политика сегодня».

Ван И также добавил, что Пекин надеется стать примером для тех стран, которые хотят сохранить свою независимость, в том числе и для Ирана.

«Китай не намерен экспортировать свою модель развития, но надеется послужить примером для таких стран, как Иран, которые хотят ускорить развитие и при этом сохранить независимость», — отметил он.

Ранее сообщалось, что глава МИД Китая напомнил США об их обязательствах по вопросу Тайваня. Во время разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном он потребовал, чтобы Вашингтон не дал региону добиться независимости.