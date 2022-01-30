Главы МИД и МО Британии заявили об отправке в Москву в ближайшие дни

В ближайшие несколько дней глава МИД Великобритании Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес отправятся на переговоры в Москву. Об этом сообщила пресс-служба британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Ранее Уоллес сообщал о том, что в ближайшее время собирается отправиться в Москву для переговоров со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Британский министр выступил с предложением провести встречу с российским коллегой в Лондоне. В ответ российский министр предложил своему коллеге самому прибыть в российскую столицу в любое удобное для него время.

«Премьер-министр поручил министрам иностранных дел и обороны собираться в Москву для переговоров со своими коллегами в ближайшие дни. Им будет поручено улучшить отношения с правительством президента Путина и способствовать деэскалации», — говорится в сообщении пресс-службы Джонсона.

Как отмечается в сообщении, в последние несколько недель в переговорах с партнерами Джонсон подчеркивал, что без успешной комбинации политики сдерживания и дипломатии будут потярены тысячи жизней, как в РФ, так и на Украине. В пресс-сужбе добавили, что премьер-министр надеется провести на следующей неделе телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и отправиться с поездкой в регион, дабы «лично донести послание».