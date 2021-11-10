Главы МИД и Минобороны России и Франции проведут встречу в Париже

Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан и министры обороны Сергей Шойгу и Флоранс Парли встретятся во время международной конференции по Ливии в Париже. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Встреча запланирована на 12 ноября. Они проведут переговоры в рамках Совета сотрудничества по вопросам безопасности, рассказала пресс-служба МИД Франции.

Ранее Лавров провел переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Беседа состоялась во вторник, 9 ноября, в Москве.