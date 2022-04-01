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    01 апреля 2022, 18:14

    Главы МИД и Минобороны Японии и Филиппин проведут переговоры

    Дарья Морозова

    Министры иностранных дел и обороны Японии и Филиппин проведут переговоры 9 апреля. Об этом сообщил RT со ссылкой на телеканал NHK.

    «Первые переговоры на уровне министров иностранных дел и обороны Японии и Филиппин, так называемые „2 + 2“, пройдут в Японии 9 апреля», — сообщил министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лоренцан.

    Участники планируют обсудить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе. Также одной из основных тем будет рост активности Китая в Южно-Китайском море.