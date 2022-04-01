Главы МИД и Минобороны Японии и Филиппин проведут переговоры
Министры иностранных дел и обороны Японии и Филиппин проведут переговоры 9 апреля. Об этом сообщил RT со ссылкой на телеканал NHK.
«Первые переговоры на уровне министров иностранных дел и обороны Японии и Филиппин, так называемые „2 + 2“, пройдут в Японии 9 апреля», — сообщил министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лоренцан.
Участники планируют обсудить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе. Также одной из основных тем будет рост активности Китая в Южно-Китайском море.