Главы МИД и Минобороны Японии и Филиппин проведут переговоры

Министры иностранных дел и обороны Японии и Филиппин проведут переговоры 9 апреля. Об этом сообщил RT со ссылкой на телеканал NHK.

«Первые переговоры на уровне министров иностранных дел и обороны Японии и Филиппин, так называемые „2 + 2“, пройдут в Японии 9 апреля», — сообщил министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лоренцан.

Участники планируют обсудить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе. Также одной из основных тем будет рост активности Китая в Южно-Китайском море.