Мир 21 ноября 2022, 00:54 Главы МИД G7 призвали жестко отреагировать на очередной пуск ракеты КНДР Главы МИД G7 решительно осудили очередной пуск баллистической ракеты КНДР YouTube

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Министры иностранных дел стран «Большой семерки» отреагировали на пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракет. Они также потребовали жесткой реакции со стороны мирового сообщества. Заявление появилось на сайте МИД Франции.

«Мы призываем КНДР возобновить осмысленный диалог по денуклеаризации и поддерживаем неоднократные предложения диалога со стороны США, Японии и Республики Корея», — отмечается в сообщении.

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Под документом подписались главы внешнеполитических ведомств Канады, Франции, ФРГ, Италии, Японии, Британии и США. Дипломаты ждут принятия мер со стороны Совбеза ООН.

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Власти Северной Кореи 18 ноября запустили ракеты из района аэродрома Сунан в сторону Японского моря. Она пролетела около тысячи километров и упала в 200 километрах от острова Осима.

По мнению главы Минобороны Японии Ясукадзу Хамады, при запуске ракеты по обычной траектории она могла бы достичь территории США. Сеул выражает крайнюю обеспокоенность из-за ядерной программы соседнего государства.