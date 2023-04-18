18 апреля 2023, 08:44
Главы МИД G7 предложили создать «международный трибунал» на основе юридической системы Украины
Главы МИД G7 поддержали создание «международного трибунала» на основе юрсистемы Украины
Министры иностранных дел выступили за появление «международного трибунала», созданного на основе юридической системы Украины. Об этом сказано в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств G7, написал ТАСС.
Должностные лица также отметили важность поддерживать международные правовые структуры, в том числе Международный уголовный суд.
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«Мы подтверждаем нашу приверженность привлечению виновных к ответственности в соответствии с международным правом», — прозвучало в заявлении.
При этом Россия неоднократно замечала, что решения, которые принимаю эти структуры, юридически практически ничего не значат.
Во время совместного заявления главы МИД G7 призвали Россию подтвердить позицию о недопустимости ядерной войны. Министры добавили, что откажутся от российской продукции в ядерной области, усилят санкции и продолжат поддержку Украины.
Ранее в сеть были слиты секретные документы, в которых сообщалось, что США и союзники готовят Украину к контрнаступлению 30 апреля. В тексте материала указано, что на Украину отправляется оружие. О «помощи» киевскому режиму говорил также заместитель министра обороны США Колин Каль. Он также заводил речь о поставках истребителей F-16.
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