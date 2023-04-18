Мир 18 апреля 2023, 08:44 Главы МИД G7 предложили создать «международный трибунал» на основе юридической системы Украины Главы МИД G7 поддержали создание «международного трибунала» на основе юрсистемы Украины piqsels

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Министры иностранных дел выступили за появление «международного трибунала», созданного на основе юридической системы Украины. Об этом сказано в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств G7, написал ТАСС.

Должностные лица также отметили важность поддерживать международные правовые структуры, в том числе Международный уголовный суд.

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«Мы подтверждаем нашу приверженность привлечению виновных к ответственности в соответствии с международным правом», — прозвучало в заявлении.

При этом Россия неоднократно замечала, что решения, которые принимаю эти структуры, юридически практически ничего не значат.

Во время совместного заявления главы МИД G7 призвали Россию подтвердить позицию о недопустимости ядерной войны. Министры добавили, что откажутся от российской продукции в ядерной области, усилят санкции и продолжат поддержку Украины.

Ранее в сеть были слиты секретные документы, в которых сообщалось, что США и союзники готовят Украину к контрнаступлению 30 апреля. В тексте материала указано, что на Украину отправляется оружие. О «помощи» киевскому режиму говорил также заместитель министра обороны США Колин Каль. Он также заводил речь о поставках истребителей F-16.