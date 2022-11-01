Мир 01 ноября 2022, 23:44 Главы МИД G7 обсудят возможность введения потолка цен на российскую нефть — Госдеп Госдеп: введения потолка цен на российскую нефть обсудят на встрече главы главы МИД G7 Maria Lupan/Unsplash / Unsplash

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Министры иностранных дел стран-участниц G7 встретятся в Берлине, рассказал исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Говард Соломон. Он уточнил, что главы МИД обсудят возможность введения потолка цен на российскую нефть, сообщил ТАСС.

«Имеется также идея потолка цен, и <…> я уверен, что другие наши партнеры по G7 <…> будут стремиться продолжить эту дискуссию», — заявил Соломон.

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В Германию отправится также госсекретарь США Энтони Блинкен. Он посетит министерскую встречу 3–4 ноября, а также американо-германский фьючерсный форум, где примет участие в обсуждении ряда вопросов, включая поддержку Украины, сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

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Скептицизм инвесторов, а также нестабильная ситуация на финансовых рынках вынудила руководство США пересмотреть отношение к введению потолка цен на нефть из России, сообщили источники агентства Bloomberg. Авторы статьи отметили, что американские власти не смогли повлиять на снижение нефтяных доходов РФ, поэтому странам Запада придется пойти на уступки в этом вопросе.