Мир 17 апреля 2023, 11:35 Главы МИД G7 договорились сохранить антироссийские санкции и поддержку Украины ТАСС: главы МИД G7 договорились сохранить антироссийские санкции и поддерживать Украину Freepik

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«Большая семерка» намерена плотно сотрудничать, чтобы усилить контроль над соблюдением ограничений против России. Заявление прозвучало во время встречи, посвященной ситуации вокруг Украины, написал ТАСС.

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси, председательствующий на заседании, подчеркнул важность сохранения сплоченности стран «семерки».

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«G7 подтвердила, что будет сохранять жесткие санкции против России, а также продолжать оказывать мощную поддержку Украине», — сообщили организаторы мероприятия.

Главы МИД G7 также осудили размещение на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия (ТЯО).

Хранилище для размещения ТЯО появится в Белоруссии до 1 июля. Его разместят около западных границ, несмотря на протесты США и Европы. Реакция со стороны Запада на эти новости была бурной, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ее истеричной. Пресс-секретарь российского президента напомнил западным странам, что американское ядерное оружие базируется в Европе, но об этом предпочитают не говорить. После появились новости, что президенту США захотели запретить использовать ядерное оружие.