Главы МИД ЕС договорились обсудить вопрос выдачи виз россиянам

Главы МИД Евросоюза договорились обсудить вопрос выдачи виз гражданам России и возможную тренировочную миссию для Вооруженных сил Украины. Об этом в своем блоге сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передал ТАСС.

Неформальная встреча министров иностранных дел и обороны 27 государств Евросоюза пройдет с 29 по 31 августа в Праге

«Как ЕС мы должны посмотреть, что еще мы можем сделать с точки зрения поддержки Украины и увеличения стоимости этой войны для России. Мы обсудим это с министрами иностранных дел и обороны ЕС в Праге на следующей неделе, в том числе вопрос о визах для граждан России и о возможной тренировочной миссии ЕС для украинских вооруженных сил», — написал он.

Ранее Боррель заявил, что в одной из соседних с Украиной стран Евросоюза создадут тренировочную базу для ВСУ. Он также подтвердил, что некоторые страны уже давно обучают украинских военнослужащих.