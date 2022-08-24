Главы МИД ЕС договорились обсудить вопрос выдачи виз россиянам
Главы дипломатии Евросоюза Боррель рассказал, будто Европа хочет устроить тренировочную миссию для ВСУ
Главы МИД Евросоюза договорились обсудить вопрос выдачи виз гражданам России и возможную тренировочную миссию для Вооруженных сил Украины. Об этом в своем блоге сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передал ТАСС.
Неформальная встреча министров иностранных дел и обороны 27 государств Евросоюза пройдет с 29 по 31 августа в Праге
«Как ЕС мы должны посмотреть, что еще мы можем сделать с точки зрения поддержки Украины и увеличения стоимости этой войны для России. Мы обсудим это с министрами иностранных дел и обороны ЕС в Праге на следующей неделе, в том числе вопрос о визах для граждан России и о возможной тренировочной миссии ЕС для украинских вооруженных сил», — написал он.
Ранее Боррель заявил, что в одной из соседних с Украиной стран Евросоюза создадут тренировочную базу для ВСУ. Он также подтвердил, что некоторые страны уже давно обучают украинских военнослужащих.