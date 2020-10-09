Главы МИД Армении и Азербайджана прибудут в Москву для консультации

Армения и Азербайджан подтвердили участие своих министров иностранных дел в консультации в Москве. Сейчас идет подготовка к мероприятию.

«Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее с предложением провести общую встречу и консультации в Москве выступил президент России Владимир Путин. Он считает, что нужно обсудить обмен пленными и телами погибших, сообщила «Газета.ru». Также президент призвал страны прекратить военные действия в Нагорном Карабахе. Там уже очень много погибших и раненых.

При обстреле храма в городе Шуши 8 октября пострадали российские журналисты. Один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии. Речь идет о главном редакторе портала «Сегодня.ру», военном обозревателе Юрии Котенке. Его оперативно прооперировали, сейчас жизни журналиста ничего не угрожает. Еще один раненый корреспондент — сотрудник сайта «Офицеры России» Левон Арзанов. Третьим пострадавших может быть проводник, также гражданин России.

Всего при обстреле храма пострадали 10 человек.