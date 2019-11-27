Главы МИД 4 стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Страны упомянули беспрепятственное вторжение Россиии в украинские порты Азовского моря, и категорично осуждают «нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, совершенное путем актов агрессии российскими вооруженными силами с февраля 2014 года».

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Было также заявлено о том, что эти страны по-прежнему не признают Крым в составе России. Министры потребовали от Москвы признать вину за конфликт в Донбассе и обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации.

Ведомства к тому же выступили за ввод новых санкций в отношении России.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал эти требования «выпадом авангарда», так как остальные европейские страны их не поддержали, ожидая саммита нормандской четверки, который пройдет 9 декабря.