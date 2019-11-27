  • Главы МИД 4 стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

    27 ноября 2019, 03:52

    Александра Каширина

    Министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Швеции и Украины обратились к России с призывом соблюдать международное право, решить конфликт в Донбассе в пользу Украины и вернуть ей Крым. Соответствующее сообщение опубликовал МИД Украины.

    Страны упомянули беспрепятственное вторжение Россиии в украинские порты Азовского моря, и категорично осуждают «нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, совершенное путем актов агрессии российскими вооруженными силами с февраля 2014 года».

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    Было также заявлено о том, что эти страны по-прежнему не признают Крым в составе России. Министры потребовали от Москвы признать вину за конфликт в Донбассе и обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации.

    Ведомства к тому же выступили за ввод новых санкций в отношении России.

    Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал эти требования «выпадом авангарда», так как остальные европейские страны их не поддержали, ожидая саммита нормандской четверки, который пройдет 9 декабря.