Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о российско-американском саммите в Женеве главе МИД Польши Збигневу Рау. Главы ведомств также обсудили угрозу, которую якобы представляет «Северный поток — 2».

Инициатором телефонной беседы стали Соединенные Штаты, сообщили в пресс-службе польского внешнеполитического ведомства.

«Министр Рау получил от госсекретаря Блинкена сведения о результатах встречи президентов США и Российской Федерации в Женеве», — отметили в МИД страны.

Блинкен и Рау в разговоре затронули и вопрос «Северного потока — 2», уточнил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Госсекретарь обсудил наше сотрудничество с Польшей в устранении угрозы, которую представляет газопровод „Северный поток — 2“ для энергетической безопасности Европы», — указано в заявлении.

Блинкен, заметили в Госдепе, напомнил о силе польско-американского партнерства с НАТО и трансатлантическим сообществом. По словам госсекретаря, оно способствует решению региональных и глобальных проблем.

Президент РФ Владимир Путин встретился со своим американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня. Главы государств договорились вернуть послов, обсудили ситуацию на Украине и ряд других тем.