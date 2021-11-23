Главы Генштабов России и США обсудили вопросы международной безопасности

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Коллеги обсудили вопросы международной безопасности.

«Военачальники обсудили ряд связанных с безопасностью вопросов, вызывающих озабоченность», — процитировало РИА «Новости» представителя Пентагона.

В ведомстве добавили, что переговоры прошли в продолжение коммуникации между глава Генштабов. Телефонный разговор провели для снижения рисков и оперативного разрешения конфликтов.

При этом в Пентагоне не стали раскрывать конкретные вопросы, которые обсудили Герасимов и Милли. Как заявили в ведомстве, по уже устоявшейся практике стороны решили сохранить в тайне конкретные детали своего разговора.

Первые телефонные переговоры Герасимова и Милли состоялись в октябре 2019 года. Тогда американский генерал стал главой комитета. Зимой прошла встреча военачальников в Швейцарии. Во время обсуждения они затрагивали вопросы по ситуации в Сирии. В марте 2021 года состоялся очередной телефонный разговор. Переговоры прошли по инициативе американской стороны.