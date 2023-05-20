Мир 20 мая 2023, 18:14 Главы G7 грубо вмешались в дела Китая — МИД КНР МИД КНР обвинил главы G7 в клевете, нападках и вмешательстве во внутреннюю политику Китая Pxhere

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Китайские власти сделали Японии серьезное представление за клевету и грубое вмешательство стран G7 в дела республики на саммите в Хиросиме. Заявление опубликовал МИД КНР, сообщил ТАСС.

В министерстве рассказали, что страны «Большой семерки» игнорируют обеспокоенность китайской стороны, манипулируют, клевещут и нападают на Китай, грубо вмешиваясь во внутреннюю политику страны.

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«Препятствуют восстановлению всеобщего мира и подрывают региональную стабильность», — охарактеризовало китайское министерство поведение властей G7.

Эти страны, уточнили в МИД КНР, кричат о глобальном процветании, но сами же сдерживают развитие других государств. Мировое сообщество не должно так поступать, заключили китайские дипломаты.

Решения глав G7 нацелены на двойное сдерживание России и Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр также обратил внимание, что США и их союзники стремятся устранить любое государство, которое хоть как-то претендует на «самостоятельное место в мировом раскладе». Антироссийскую повестку саммита дополнила ненависть к Китаю, несмотря на то, что страны «Большой семерки» утверждали, что готовы к стабильным отношениям с КНР.