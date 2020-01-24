В ЕС подписали последний договор о Brexit. Осталось одобрение Европарламента

«Сегодня (в пятницу — прим. ред.) я вместе с Урсулой фон дер Ляйен подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Некоторые вещи неизбежно поменяются, однако наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники», — заявил Мишель в Twitter.

Об этом в Twitter написала и фон дер Ляйен.

Палата лордов уже приняла законопроект о выходе Великобритании из Таможенного союза. Елизавета II, подписавшая билль о Brexit, дала ему законный статус. Теперь свое последнее слово должен будет сказать Европейский парламент (ЕП). Голосование пройдет 29 января. По его итогам ЕП должен ратифицировать сделку.

Великобритания покинет Евросоюз 31 января в 23:00 (1 февраля в 02:00 по московскому времени). Но британцы не увидят существенных изменений до конца года. До декабря 2020-го объявят переходный период. Стороны должны договориться о дальнейшем сотрудничестве. Об этом написало РИА «Новости».