Главы ЕС договорились о продлении санкций против России

Руководители стран Евросоюза договорились о продлении на шесть месяцев экономических санкций против России. Об этом написал глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в Twitter.

«На саммите ЕС приняли соглашение об отношениях между ЕС и США и о продлении санкций против России», — говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на источник, близкий к политическим кругам Европы, сообщил, что решение о продлении экономических санкций против России приняли без обсуждения.

Теперь принятое решение должен утвердить Совет Евросоюза. Окончательный список ограничений появится в журнале соответствующих нормативных актов.



Экономические санкции против России страны ЕС ввели на фоне возвращения в ее состав Крыма и событий на востоке Украины в 2014 году. Введенные ограничения расширялись и продлевались уже несколько раз.